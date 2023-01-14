Появились новые данные о состоянии перенесшей инсульт Латыниной

Лидия Иванова заявила, что перенесшая микроинсульт Лариса Латынина чувствует себя хорошо

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова рассказала о состоянии еще одной двукратной олимпийской чемпионки Ларисы Латыниной, перенесшей инсульт. Новыми данными она поделилась с «Матч ТВ».

Иванова сообщила, что Латынина чувствует себя хорошо и пребывает в отличном настроении. Она подчеркнула, что 88-летняя чемпионка находится под профессиональным наблюдением врачей и проходит плановый осмотр в качественной клинике.

12 января старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Латынина перенесла инфаркт. Директор Школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич не подтвердила эту информацию, заявив, что у чемпионки случился микроинсульт и ее состояние стабильное.

Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпийских игр (ОИ), а также лидер по количеству побед на ОИ среди отечественных спортсменов. Она завоевала 18 медалей, девять из которых — золотые.