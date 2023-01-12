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22:22, 12 января 2023Спорт

Лариса Латынина перенесла инфаркт

Девятикратная чемпионка ОИ по спортивной гимнастике Лариса Латынина перенесла инфаркт
Лариса Латынина

Лариса Латынина. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина перенесла инфаркт. Об этом «Матч ТВ» сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Перед днем рождения, который был 27 декабря, у нее случился сердечный приступ и ее госпитализировали. Уже не первый инфаркт», — заявила тренер. Родионенко добавила, что состояние Латыниной стабильное, не тяжелое, однако отметила, что врачи не говорят ничего хорошего о ее здоровье.

30 декабря прошлого года Латынина сообщила о своей госпитализации. «Я сейчас в больнице. У меня кое-что случилось, но я себя хорошо чувствую», — рассказала она. Подробности своего состояния бывшая спортсменка не уточнила.

Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпийских игр, а также лидер по количеству побед на ОИ среди отечественных спортсменов. Она завоевала 18 медалей, девять из которых — золотые.

Андрей Стрельцов
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