Девятикратная чемпионка ОИ по спортивной гимнастике Лариса Латынина перенесла инфаркт

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина перенесла инфаркт. Об этом «Матч ТВ» сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Перед днем рождения, который был 27 декабря, у нее случился сердечный приступ и ее госпитализировали. Уже не первый инфаркт», — заявила тренер. Родионенко добавила, что состояние Латыниной стабильное, не тяжелое, однако отметила, что врачи не говорят ничего хорошего о ее здоровье.

30 декабря прошлого года Латынина сообщила о своей госпитализации. «Я сейчас в больнице. У меня кое-что случилось, но я себя хорошо чувствую», — рассказала она. Подробности своего состояния бывшая спортсменка не уточнила.

Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпийских игр, а также лидер по количеству побед на ОИ среди отечественных спортсменов. Она завоевала 18 медалей, девять из которых — золотые.