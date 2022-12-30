Лариса Латынина попала в больницу

Девятикратную чемпионку ОИ по спортивной гимнастике Ларису Латынину госпитализировали

Девятикратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ларису Латынину госпитализировали. Об этом сообщает Metaratings.

«Я сейчас в больнице. У меня кое-что случилось, но я себя хорошо чувствую», — рассказала Латынина. Подробности состояния бывшей спортсменки не уточняются.

30 октября Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» без упоминания советских и российских спортсменок. Латынина назвала этот ролик преступлением и посоветовала российским гимнастам больше тренироваться для будущих побед.

Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпийских игр, а также лидер по количеству побед на ОИ среди отечественных спортсменов. Она завоевала 18 медалей, девять из которых — золотые.