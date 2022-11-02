Латынина оценила видео МОК об эволюции гимнастики без упоминания СССР и России

Лариса Латынина назвала видео МОК о гимнастике без упоминания СССР и России преступлением

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина оценила видео «Эволюция женской спортивной гимнастики», которое Международный олимпийский комитет (МОК) сделал без упоминания советских и российских спортсменок. Ее слова приводит РБК.

«Я настолько удивлена, это потрясающая новость. Наш вклад в эволюцию спортивной гимнастики настолько велик, что даже не понятно, почему они так поступили», — заявила Латынина. Она назвала ролик преступлением и посоветовала российским гимнастам больше тренироваться для будущих побед.

Ранее МОК опубликовал ролик, посвященный развитию женской спортивной гимнастики. В него вошли нарезки выступлений спортсменок с Олимпийских игр с 1956 по 2008 год, в число которых не включили представительниц СССР и России.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В частности, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.