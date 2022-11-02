Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Порту
2:1
Завершен
Атлетико М
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Марсель
1:2
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Спортинг
1:2
Завершен
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Ливерпуль
2:0
Завершен
Наполи
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Виктория Пльзень
2:4
Завершен
Барселона
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Бавария
2:0
Завершен
Интер М
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
07:55, 2 ноября 2022Спорт

Латынина оценила видео МОК об эволюции гимнастики без упоминания СССР и России

Лариса Латынина назвала видео МОК о гимнастике без упоминания СССР и России преступлением
Лариса Латынина

Лариса Латынина. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина оценила видео «Эволюция женской спортивной гимнастики», которое Международный олимпийский комитет (МОК) сделал без упоминания советских и российских спортсменок. Ее слова приводит РБК.

«Я настолько удивлена, это потрясающая новость. Наш вклад в эволюцию спортивной гимнастики настолько велик, что даже не понятно, почему они так поступили», — заявила Латынина. Она назвала ролик преступлением и посоветовала российским гимнастам больше тренироваться для будущих побед.

Ранее МОК опубликовал ролик, посвященный развитию женской спортивной гимнастики. В него вошли нарезки выступлений спортсменок с Олимпийских игр с 1956 по 2008 год, в число которых не включили представительниц СССР и России.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В частности, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Во Франции предложили способ покупать нефть из России по более дешевой цене
США заявили об отсутствии угрозы от пусков ракет КНДР
Россиян с иностранными правами перестанут штрафовать
Стало известно о воздушной тревоге в Одессе
Россиянам дали советы по профилактике ВИЧ
Девушку дважды отправили домой из офиса за отвлекающий коллег от работы наряд
Латынина оценила видео МОК об эволюции гимнастики без упоминания СССР и России
Врач назвала три главные ошибки при похудении
Россиянам объяснили порядок выдачи загранпаспортов в период мобилизации
Россиянин погостил у американцев и сравнил их быт с жизнью в российской глубинке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.