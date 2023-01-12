Появились подробности состояния перенесшей инфаркт Латыниной
Директор Школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич раскрыла подробности состояния бывшей спортсменки. Ее слова приводит РИА Новости.
«Про инфаркт мне ничего неизвестно. У нее был микроинсульт, ее положили в клинику для дополнительного обследования», — заявила Коркич. Она добавила, что бывшая спортсменка в целом чувствует себя хорошо.
Ранее в четверг, 12 января, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Латынина перенесла инфаркт. Родионенко добавила, что состояние Латыниной стабильное, не тяжелое, однако отметила, что врачи не говорят ничего хорошего о ее здоровье.
30 декабря прошлого года 88-летняя Латынина сообщила о своей госпитализации. «Я сейчас в больнице. У меня кое-что случилось, но я себя хорошо чувствую», — рассказала она.
Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпийских игр, а также лидер по количеству побед на ОИ среди отечественных спортсменов. Она завоевала 18 медалей, девять из которых — золотые.