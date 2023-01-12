Появились подробности состояния перенесшей инфаркт Латыниной

Директор школы Ларисы Латыниной Коркич заявила, что экс-гимнастка чувствует себя хорошо

Директор Школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич раскрыла подробности состояния бывшей спортсменки. Ее слова приводит РИА Новости.

«Про инфаркт мне ничего неизвестно. У нее был микроинсульт, ее положили в клинику для дополнительного обследования», — заявила Коркич. Она добавила, что бывшая спортсменка в целом чувствует себя хорошо.

Ранее в четверг, 12 января, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Латынина перенесла инфаркт. Родионенко добавила, что состояние Латыниной стабильное, не тяжелое, однако отметила, что врачи не говорят ничего хорошего о ее здоровье.

30 декабря прошлого года 88-летняя Латынина сообщила о своей госпитализации. «Я сейчас в больнице. У меня кое-что случилось, но я себя хорошо чувствую», — рассказала она.

Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпийских игр, а также лидер по количеству побед на ОИ среди отечественных спортсменов. Она завоевала 18 медалей, девять из которых — золотые.