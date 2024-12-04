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15:33, 4 декабря 2024Спорт

Глава Самарской области пообещал «ответить за базар» после подачи заявления в прокуратуру

Федорищев пообещал «ответить за базар» после подачи заявления в прокуратуру
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об обращении в правоохранительные органы. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Россия24».

Чиновник заявил, что сделал это впервые в жизни. «Принял такое решение, это не лозунг, как мне сказал коллега, что "потом отвечать придется", поэтому прошу прощения, но я за базар отвечу», — пообещал Федорищев.

2 декабря сообщалось, что Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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