Глава Самарской области пообещал «ответить за базар» после подачи заявления в прокуратуру

Федорищев пообещал «ответить за базар» после подачи заявления в прокуратуру

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об обращении в правоохранительные органы. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Россия24».

Чиновник заявил, что сделал это впервые в жизни. «Принял такое решение, это не лозунг, как мне сказал коллега, что "потом отвечать придется", поэтому прошу прощения, но я за базар отвечу», — пообещал Федорищев.

2 декабря сообщалось, что Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».