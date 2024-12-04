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11:09, 4 декабря 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Астраханскую область

Астраханский губернатор Бабушкин: при попытке атаки ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

При отражении атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Астраханскую область никто не пострадал. Об этом, приводя подробности о ситуации, сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Службы отработали штатно. БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен. Пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет», — сообщил Бабушкин,

По его данным, Украина пыталась атаковать северную часть региона. Губернатор поблагодарил военнослужащих за защиту Астраханской области.

По данным Минобороны, в ночь на 4 декабря Украина пыталась ударить по шести регионам России с помощью 24 беспилотников, один из них сбили над Астраханской областью. В период с 5.30 до 7.40 по московскому времени были предприняты и новые попытки — 11 беспилотников сбили над пятью регионами.

По неофициальным данным, в ходе ночной атаки ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в Брянской области. Два беспилотника удалось уничтожить на подлете к заводу. Устройства двигались с разницей в 10 минут. Обломками сбитых украинских дронов повредило кровлю и забор предприятия. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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