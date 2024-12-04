Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:09, 4 декабря 2024Россия

ВСУ пытались атаковать дронами российское предприятие микроэлектроники

Shot: ВСУ пытались атаковать дронами предприятие микроэлектроники в Брянске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / File Photo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать дронами одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. Акционерное общество «Группа Кремний ЭЛ» расположено в Брянске, сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, два беспилотника удалось уничтожить на подлете к заводу. Устройства двигались с разницей в 10 минут. Обломками сбитых украинских дронов повредило кровлю и забор предприятия. Никто из граждан не пострадал.

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 35 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Астраханской областями и над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что Минобороны опубликовало видео уничтожения пункта управления беспилотниками ВСУ. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен из самоходной артиллерийской установки «Малка».

ЖЗЛ

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможной попытке удара беспилотника по казарме в Чечне

      Российский адвокат открыл стрельбу из-за дорожного конфликта

      Медведев опубликовал «прозу на актуальную тему» об изменнике, слабаке, дуре и гниде

      Украинские дроны-камикадзе атаковали аэродром в Рязани

      На СВО нашли двойника Жириновского. Он участвует в боях под Часовым Яром и имеет медали за Бахмут

      Россиянам начислили рекордное количество налоговых пеней и штрафов

      Изъятые в российском регионе у браконьеров 250 килограммов черной икры попали на видео

      ЕС потребовал от Кишинева привлечь к уголовной ответственности оппозиционеров

      Захарова в двух словах описала Южную Корею

      На россиян оформляли многомиллионные долги в микрозаймах. Как мошенники получали доступ к их «Госуслугам»?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше