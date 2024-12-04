ВСУ пытались атаковать дронами российское предприятие микроэлектроники

Shot: ВСУ пытались атаковать дронами предприятие микроэлектроники в Брянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать дронами одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. Акционерное общество «Группа Кремний ЭЛ» расположено в Брянске, сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, два беспилотника удалось уничтожить на подлете к заводу. Устройства двигались с разницей в 10 минут. Обломками сбитых украинских дронов повредило кровлю и забор предприятия. Никто из граждан не пострадал.

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 35 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Астраханской областями и над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что Минобороны опубликовало видео уничтожения пункта управления беспилотниками ВСУ. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен из самоходной артиллерийской установки «Малка».