Опубликовано видео уничтожения пункта управления беспилотниками ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения пункта управления беспилотниками ВСУ

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео опубликовало Минобороны России в своем Telegram.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар был нанесен из самоходной артиллерийской установки «Малка», его нанесли военнослужащие группировки войск «Центр».

По данным министерства, помимо пункта управления беспилотниками российскими военными был уничтожен ангар с бронетехникой ВСУ.

Ранее Минобороны показало на видео сброс фугасных авиационных бомб на позиции ВСУ в Курской области. Удар был нанесен по скоплению военной техники.

