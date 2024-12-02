Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:53, 2 декабря 2024Россия

Опубликовано видео уничтожения пункта управления беспилотниками ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения пункта управления беспилотниками ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео опубликовало Минобороны России в своем Telegram.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар был нанесен из самоходной артиллерийской установки «Малка», его нанесли военнослужащие группировки войск «Центр».

По данным министерства, помимо пункта управления беспилотниками российскими военными был уничтожен ангар с бронетехникой ВСУ.

Ранее Минобороны показало на видео сброс фугасных авиационных бомб на позиции ВСУ в Курской области. Удар был нанесен по скоплению военной техники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский послал Россию на три буквы. Как на это отреагировали в Москве?

      В НАТО прокомментировали вопрос отправки войск на Украину

      Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на фронте

      Секс-работницы одной европейской страны добились права на пенсию и декретный отпуск

      Шольц заявил о специальном послании для Путина по Украине

      Арестованный по делу о мошенничестве экс-замглавы Минтранса России попал на видео

      Звезда «Гарри Поттера» задолжал налоговой миллионы долларов

      Названы не рекомендованные к употреблению на ночь продукты

      Бросившую полураздетую пятимесячную дочь в снег россиянку отправили под домашний арест

      «Кандидат не понравился власти». Путин пошутил о пересчете голосов на выборах президента Румынии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше