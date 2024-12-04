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10:50, 4 декабря 2024Ценности

Кортни Кардашьян поделилась откровенными рождественскими снимками

Кортни Кардашьян поделилась фото в ультракоротком рождественском комбинезоне
Екатерина Ештокина

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда Кортни Кардашьян поделилась откровенными рождественскими снимками. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость разместила подборку фото с новогодней тематикой, на одном из которых предстала перед камерой в ультракоротком рождественском комбинезоне и красных ботфортах на высоком каблуке. Свой образ звезда дополнила серьгами в виде елочных шаров. Вдобавок ей сделали укладку с распущенными волосами и яркий мейкап. «Привет, декабрь», — написала Кардашьян.

В ноябре Кортни Кардашьян снялась в прозрачном нижнем белье бренда сестры. Телезвезда приняла участие в съемке рекламы коллекции, созданной совместно с итальянским модным домом Dolce & Gabbana.

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