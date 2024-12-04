Названо количество ликвидированных за сутки в Сирии боевиков при содействии ВКС России

ЦПВС: в Сирии при содействии ВКС РФ ликвидировали не менее 120 боевиков за сутки

Не менее 120 боевиков и 24 единицы техники ликвидированы за минувшие сутки в Сирии армией страны при содействии ВКС России при отражении террористической угрозы. Количество назвал замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.

Отмечается, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения авиацией «коалиции» во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики — парой истребителей F-15.

Ранее российские военнослужащие за сутки ликвидировали до ста террористов в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.

До этого стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили десятки террористов на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама.