Названы 20 лучших городов мира для отдыха в 2024 году

Euromonitor International: Париж назван лучшим городом для отдыха в 2024 году

Париж назван лучшим городом мира для отдыха в 2024 году. Соответствующий рейтинг из 20 направлений представили специалисты сервиса по исследованию рынков Euromonitor International, сообщает Daily Mail.

Второе место в списке досталось Мадриду, а третье — Токио. Рим и Милан замкнули пятерку лидеров. Также в топе значатся Нью-Йорк, Амстердам, Сидней, Сингапур, Барселона, Тайбэй, Сеул, Лондон, Дубай, Берлин, Осака, Бангкок, Лос-Анджелес, Стамбул, Мельбурн.

Уточняется, что рейтинг составлен на основе данных об экономической и деловой эффективности, туристических возможностях, инфраструктуре, туристической политике и привлекательности, охране здоровья и безопасности, а также устойчивом развитии.

Ранее National Geographic назвал лучшие места в мире для путешествий в 2025 году. В их числе оказались Антигуа в Гватемале и Окала во Флориде, США.