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21:55, 4 декабря 2024Бывший СССР

Несколько сотен протестующих перекрыли проспект около здания парламента в Грузии

Около тысячи сторонников оппозиции собралось у здания парламента в Тбилиси
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jay Kogler / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Несколько сотен сторонников оппозиции собралось у здания парламента в Тбилиси. Митингующие перекрыли проспект Руставели, рассказал корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, это одна из центральных магистралей столицы. Участники акции скандируют лозунги и взрывают шумовые гранаты. В свою очередь, полиция оцепила переулки около здания парламента.

Новая акция протеста началась в Грузии 28 ноября после того, как премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.

Ранее сообщалось, что в Грузии началось расследование по факту уличных беспорядков в ходе митингов против приостановки евроинтеграции. Также стало известно, что в Грузии после обысков полиция задержала лидера оппозиционной партии «Ахали» Нику Гварамию.

До этого исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе сообщил о большом количестве иностранцев среди протестующих. По его словам, 30 процентов лиц, идентифицированных на акциях в Тбилиси, являются гражданами иностранных государств.

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