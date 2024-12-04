Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:08, 4 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии начали расследование уличных беспорядков на митингах

Представитель МВД Грузии Купатадзе сообщил о расследовании уличных беспорядков
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии началось расследование по факту уличных беспорядков в ходе митингов против приостановки евроинтеграции. Об этом сообщил представитель МВД республики Теймураз Купатадзе, пишет ТАСС.

«В связи с фактами насилия уголовное дело возбуждено по статьям 225 и 239 Уголовного кодекса Грузии», — приводятся в публикации слова представитель правоохранительных органов.

Согласно уголовному кодексу, виновным по названным статьям грозит тюремный срок от четырех до семи лет.

Ранее в ходе протестов в Тбилиси был задержан лидер оппозиционной партии «Гирчи» и коалиции «За перемены» Зураб Джапаридзе. Джапаридзе был задержан полицией на проспекте Чавчавадзе в центре грузинской столицы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Залезь обратно в коробку». Посланник Трампа по Украине ответил основателю «Царьграда» насчет критики мирного плана

      Американского телеведущего Такера Карлсона заметили в Москве

      Актер Калкин объяснил отказ показывать детям «Один дома»

      51-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь примерили нижнее белье для рекламы

      Лобовое стекло самолета с пассажирами на борту треснуло из-за удара молнии

      Небензя высказался об отношении Киева к детям

      Российский военный отвлек на себя миномет и спас сослуживцев

      Разгадана тайна рентгеновского излучения

      Глава Международной федерации гимнастики обратился к Латыниной

      На Украине заявили о худшей ситуации с начала конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше