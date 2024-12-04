В Грузии начали расследование уличных беспорядков на митингах

Представитель МВД Грузии Купатадзе сообщил о расследовании уличных беспорядков

В Грузии началось расследование по факту уличных беспорядков в ходе митингов против приостановки евроинтеграции. Об этом сообщил представитель МВД республики Теймураз Купатадзе, пишет ТАСС.

«В связи с фактами насилия уголовное дело возбуждено по статьям 225 и 239 Уголовного кодекса Грузии», — приводятся в публикации слова представитель правоохранительных органов.

Согласно уголовному кодексу, виновным по названным статьям грозит тюремный срок от четырех до семи лет.

Ранее в ходе протестов в Тбилиси был задержан лидер оппозиционной партии «Гирчи» и коалиции «За перемены» Зураб Джапаридзе. Джапаридзе был задержан полицией на проспекте Чавчавадзе в центре грузинской столицы.