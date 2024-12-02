В Тбилиси задержали лидера оппозиционной партии

В ходе протестов в Тбилиси задержан лидер оппозиционной партии Джапаридзе

В ходе протестов в Тбилиси задержан лидер оппозиционной партии «Гирчи» и коалиции «За перемены» Зураб Джапаридзе. Об этом передает TV Pirveli.

Как сообщается, Джапаридзе был задержан полицией на проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси, куда он направился с проспекта Руставели вместе с частью протестующих. Отмечается, что митингующие заблокировали проспект Чавчавадзе и перекрыли движение по дороге. Полиция также задержала нескольких участников протестов.

Ранее МВД Грузии назвало число пострадавших в ходе протестов полицейских. Утверждается, что четверо из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях.