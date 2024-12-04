Один из ведущих производителей кофе сократил поставки

Bloomberg: поставки кофе из Вьетнама упали из-за сильных дождей

Поставки кофе из Вьетнама сократились из-за того, что производители запасаются зернами, а сбор урожая задерживается из-за сильных дождей. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Однако предполагается, что перебои в поставках кофе из страны, являющейся крупнейшим в мире производителем робусты, продлятся недолго. Пока же местные фермеры ждут более высоких цен, а дожди задержали сбор урожая больше чем на две недели.

Эксперты полагают, что поставки вырастут с конца декабря. По прогнозам урожай 2024-2025 годов обеспечит Вьетнаму урожай в 28 миллионов мешков кофе.

В конце ноября цена январского фьючерса на кофе сорта робуста преодолела отметку в 5500 долларов за тонну. Таких сумм не фиксировали с начала 2008 года. Кроме того, стоимость фьючерсных контрактов на поставки арабики увеличилась почти на 33-34 процента, что оказалось максимальным темпом за последнее десятилетие.

Есть прогнозы, что в 2025 году мировые цены на кофе продолжат расти из-за засухи, которая обрушилась на Бразилию. Очередной виток подорожания ожидается в январе следующего года.