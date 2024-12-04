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14:37, 4 декабря 2024Спорт

Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

Янник Синнер заявил, что сильно вырос благодаря Даниилу Медведеву
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alvaro Diaz / Globallookpress.com

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, как российский теннисист Даниил Медведев повлиял на его карьеру. Слова итальянца приводит Esquire.

По словам теннисиста, он сильно вырос благодаря россиянину. «Никогда не играл серв-энд-воллей (выход к сетке сразу после подачи — прим. "Ленты. ру"), и он заставил меня практиковаться в этом, чтобы попытаться обыграть его. В теннисе ты учишься на отношениях с оппонентом», — заявил Синнер.

В ноябре итальянец выиграл итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финальном матче он победил американца Тэйлора Фрица.

Синнер завершил сезон на первом месте в рейтинге ATP. Медведев занимает пятую строчку.

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