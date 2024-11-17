Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл итоговый турнир ATP

Итальянец Янник Синнер выиграл итоговый турнир ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче Синнер, который является первой ракеткой мира, победил американца Тэйлора Фрица 6:4 6:4. Итальянский теннисист ни разу ни отдал сопернику гейм на своей подаче. Встреча продолжалась чуть больше полутора часов.

Итоговый турнир ATP прошел в Турине. Синнер получит за победу 4,8 миллиона долларов.

Ранее итальянец прокомментировал помолвку с российской теннисисткой Анной Калинской. Спортсмен назвал слухи ложными. «Нет, я не спрашивал и ничего не произошло», — заявил Синнер. Об отношениях Синнера и Калинской стало известно летом 2024 года.