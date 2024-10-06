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22:02, 6 октября 2024Спорт

Первая ракетка мира прокомментировал информацию о помолвке с российской теннисисткой

Теннисист Синнер назвал информацию о помолвке с россиянкой Калинской слухами

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер на пресс-конференции после турнира US Open прокомментировал информацию о помолвке с российской теннисисткой Анной Калинской.

Спортсмен назвал слухи ложными. «Нет, я не спрашивал и ничего не произошло», — заявил он.

5 октября издание Corriere dello Sport сообщило о том, что Синнер сделал предложение Калинской. Отмечалось, что спортсмен предложил россиянке вступить в брак в Нью-Йорке на вечеринке, состоявшейся по завершении US Open, на котором выступили оба спортсмена.

Об отношениях Синнера и Калинской стало известно летом 2024 года. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что чувства спортсменов помогают популяризации России в мире.

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      Анастасия Борисова
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