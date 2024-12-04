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15:58, 4 декабря 2024Спорт

Промоутер назвал условие для проведения третьего боя между Биволом и Бетербиевым

Арум: третий бой Бивола и Бетербиева состоится, если первый победит в реванше
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Бивол (справа)

Дмитрий Бивол (справа). Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Американский промоутер Боб Арум назвал условие для проведения третьего боя между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Его слова приводит Odds.ru.

Американец отметил, что это произойдет только в случае победы Бивола в бое-реванше. «Если Бетербиев выиграет в реванше, то, я думаю, это станет концом этого противостояния», — добавил Арум.

3 декабря стало известно, что Бетербиев и Бивол проведут бой-реванш 22 февраля. Дату проведения встречи объявил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

12 октября Бетербиев оказался сильнее Бивола в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением.

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