Промоутер назвал условие для проведения третьего боя между Биволом и Бетербиевым

Арум: третий бой Бивола и Бетербиева состоится, если первый победит в реванше

Американский промоутер Боб Арум назвал условие для проведения третьего боя между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Его слова приводит Odds.ru.

Американец отметил, что это произойдет только в случае победы Бивола в бое-реванше. «Если Бетербиев выиграет в реванше, то, я думаю, это станет концом этого противостояния», — добавил Арум.

3 декабря стало известно, что Бетербиев и Бивол проведут бой-реванш 22 февраля. Дату проведения встречи объявил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

12 октября Бетербиев оказался сильнее Бивола в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением.