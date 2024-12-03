Объявлена дата проведения боя-реванша между Бетербиевым и Биволом

Российские боксеры Бивол и Бетербиев проведут бой-реванш 22 февраля в Эр-Рияде

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой-реванш 22 февраля. Дату проведения встречи объявил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.

Схватка пройдет в пройдет в саудовском Эр-Рияде. По словам Аль аш-Шейха, ожидается один из лучших кардов за все время.

Ранее Бетербиев признался, что пока не готов к реваншу с Биволом, но в скором времени будет. «Каждый раз после боя ты пересматриваешь его и видишь какие-то вещи, которые хотел бы сделать лучше. И в следующий раз я сделаю их лучше», — поделился он.

12 октября Бетербиев оказался сильнее Бивола в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением. Бивол подал апелляцию на результат поединка.