Пропавшего политика обвинили в расправе над членом секты

В США бывшего кандидата в мэры обвинили в убийстве члена секты

В американском штате Теннесси бывшего кандидата в мэры арестовали по обвинению в убийстве. Об этом пишет People.

39-летний Адам Артур Розенталь стал известен после того, как в 2022 году баллотировался в мэры города Гейнсвилл во Флориде. Во время предвыборной кампании он называл основой своей программы сострадание к людям и обещал уменьшить использование ископаемого топлива. Через два года в апреле мужчина неожиданно исчез. 18 июня политика признали пропавшим без вести.

В конце ноября сотрудники полиции нашли на ферме в городе Пьюласки останки некого Даррена Гамбрела. Он был членом фундаменталистской христианской секты Twelve Tribes. Как выяснилось, несколько месяцев назад к ней присоединился и Розенталь, которого все считали пропавшим. Его подозревают в том, что он напал Гамбрела с ножом, расправился с ним и пытался фальсифицировать улики.

Как отмечает шериф Джайлс Джо Первис, политик мог быть вовлечен еще в несколько преступлений в других штатах. «Я считаю, что это действительно опасный человек», — признался Первис.

Сейчас Розенталь находится под стражей и ожидает суда, который состоится 10 декабря.

Ранее сообщалось, что бывшему мэру чилийской коммуны Майпу Кэти Барриге запретили выводить деньги с платформы для публикации откровенного контента Onfayer, пока она находится под домашним арестом. Она попала под суд из-за обвинений в мошенничестве с бюджетными средствами и фальсификации государственных документов.