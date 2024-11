Бывшему мэру запретили зарабатывать на откровенном контенте во время домашнего ареста

В Чили суд запретил бывшему мэру зарабатывать на продаже откровенного контента

Бывшему мэру чилийской коммуны Майпу Кэти Барриге запретили выводить деньги с платформы для публикации откровенного контента Onfayer. Об этом сообщает Need To Know.

В октябре Барригу поместили под домашний арест. Она попала под суд из-за обвинений в мошенничестве с бюджетными средствами и фальсификации государственных документов. Сейчас в отношении бывшей градоначальницы ведется следствие.

Попав в непростую ситуацию, женщина решила не отчаиваться и заявила, что станет зарабатывать на продаже сексуального контента. В первый день после регистрации ей удалось получить на Onfayer семь миллионов долларов (685 миллионов рублей).

Нынешний мэр Майпу Томаш Воданович не оценил начинание своей предшественницы и подал на нее в суд. После рассмотрения дела судья удовлетворил просьбу Водановича и наложил арест на прибыль Баррига.

Свое решение он аргументировал тем, что эти деньги могут понадобиться для оплаты судебных издержек и возможной компенсации пострадавшей стороне. Пока Баррига находится под следствием, она не сможет получить ни доллара.

Ранее сообщалось, что в Экваториальной Гвинее начались судебные разбирательства в отношении бывшего директора Национального агентства по финансовым расследованиям, который переспал с десятками жен высокопоставленных чиновников. Скандал разразился после того, как в сеть попали около 400 порновидео с участием чиновника.