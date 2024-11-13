Чиновник заснял своей секс с десятками жен министров и попал под суд

В Экваториальной Гвинее начались судебные разбирательства в отношении бывшего директора Национального агентства по финансовым расследованиям, который переспал с десятками жен высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Daily Post Nigeria.

Скандал разразился после того, как в сеть попали около 400 видеороликов, в которых 54-летний Балтасар Энгонга занимается сексом с женщинами в своем кабинете и других правительственных офисах. Среди любовниц чиновника, в частности, оказалась его невестка, жены 20 министров, жена начальника полиции и даже сестра президента страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Видео обнаружили во время расследования коррупции внутри ведомства, возглавляемого Энгонгой. Они утекли в сеть и быстро распространились среди граждан через мессенджеры. Теперь чиновника будут судить. Хотя изначально утверждалось, что все ролики были записаны с согласия участниц, теперь выяснилось, что это не так.

Кроме того, министр информации страны Херонимо Оса Оса обвинил Энгонгу в «попрании этических и моральных ценностей благородного общества Экваториальной Гвинеи».

Ранее сообщалось, что мэра бразильского города Минасу засняли во время секса с двумя женщинами. Запись была обнародована перед очередными выборами его главным соперником.