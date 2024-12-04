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15:11, 4 декабря 2024Наука и техника

Apple назвала свою главную цель

Тим Кук в интервью Wired назвал целью Apple улучшение жизни пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Тим Кук

Тим Кук. Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Глава Apple Тим Кук назвал улучшение здоровья и жизни пользователей главной задачей компании. Об этом он заявил в интервью журналу Wired.

По словам Кука, он оглядывается в прошлое и видит, что основным вкладом Apple в общество оказалось развитие здравоохранения. «Мы поставили себе цель начать с чего-то простого, а затем оказалось, что наши гаджеты могут улавливать сигналы сердца и измерять ЭКГ», — заявил руководитель корпорации. Интервью предпринимателя вышло под заголовком «Тим Кук хочет, чтобы Apple буквально спасла вашу жизнь».

Кук заметил, что улучшение здоровья началось с выпуска умных часов Apple Watch, которые позволяли считать калории и шаги. Затем устройство научили определять мерцательную аритмию, ЭКГ и фиксировать апноэ во сне. Миллиардер признался, что часто получает сообщения от людей, жизнь которых спасли умные часы.

Тим Кук также напомнил, что недавно наушники AirPods Pro одобрили в США для использования в качестве слухового аппарата. «Речь идет не о конкуренции со слуховыми аппаратами на рынке, а о попытке убедить людей с потерей слуха использовать свои AirPods», — подчеркнул предприниматель.

Ранее аналитики издания Telecoms Tech News заявили, что компания Apple продолжит терять долю на рынке смартфонов, если не решит проблемы с Китаем. В том числе фирма не может запустить в регионе своей сервис искуственного интеллекта (ИИ) и в полную силу конкурировать с местными производителями.

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