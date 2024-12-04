Сирийское командование: РФ помогла кадетам академии в Алеппо выйти из окружения

Благодаря политическим усилиям России и Сирии кадеты военно-технической академии имени бывшего президента республики Хафеза Асада в Алеппо были выведены из окружения террористов. Об этом сообщило командование Сирийской арабской армии, передает РИА Новости.

«Кадеты и офицеры военно-технической академии отважно и стойко ответили на страшные нападения террористов, которые ворвались в здание с различными видами оружия. После они совершили тяжелый марш-бросок и попали в окружение боевиков, которые уже начали применять артиллерию, пулеметы и авиацию», — отмечается в заявлении командования.

Командование САР подчеркнуло, что «именно совместные усилия и военно-политическая координация между Сирией и Россией» помогли снять осаду террористических группировок, а также помочь кадетам «благополучно покинуть академию», добравшись до города Хомс. Там им оказали необходимую медицинскую помощь.

3 декабря Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили десятки террористов на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама.

27 ноября боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России), дислоцированные на севере Сирии, неожиданно перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо.