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09:37, 4 декабря 2024Спорт

Российская пловчиха-чемпионка рассказала о желании пожить в Нью-Йорке

Российская пловчиха-чемпионка Чикунова рассказала о желании пожить в Нью-Йорке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Рекордсменка мира в плавании на 200 метров брассом Евгения Чикунова рассказала о желании пожить в Нью-Йорке. Слова россиянки приводит РИА Новости.

Спортсменка отметила, что любит путешествия. «Скажу честно, несмотря на то, что много информации о бездомных, мусоре и прочем, мне хотелось бы как минимум узнать, что такое Нью-Йорк и как там живется», — добавила пловчиха.

Летом Чикунова отказалась ехать на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. Пловчиха назвала выставленные россиянам условия по допуску неприемлемыми.

Помимо мирового рекорда, в активе 20-летней Чикуновой золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.

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