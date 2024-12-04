Российская пловчиха-чемпионка рассказала о желании пожить в Нью-Йорке

Российская пловчиха-чемпионка Чикунова рассказала о желании пожить в Нью-Йорке

Рекордсменка мира в плавании на 200 метров брассом Евгения Чикунова рассказала о желании пожить в Нью-Йорке. Слова россиянки приводит РИА Новости.

Спортсменка отметила, что любит путешествия. «Скажу честно, несмотря на то, что много информации о бездомных, мусоре и прочем, мне хотелось бы как минимум узнать, что такое Нью-Йорк и как там живется», — добавила пловчиха.

Летом Чикунова отказалась ехать на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. Пловчиха назвала выставленные россиянам условия по допуску неприемлемыми.

Помимо мирового рекорда, в активе 20-летней Чикуновой золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.