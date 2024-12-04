Российские военные установили понтонный мост в Курской области

МО: бойцы ВС России установили понтонный мост в приграничье Курской области

Российские военные установили понтонный мост в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

По его данным, мост установили военнослужащие инженерных войск группировки «Север». Он был необходим для того, чтобы через реку проходили военная и гражданская техника.

«Возведение понтонного моста начинается с выбора места и проведения инженерной разведки. В ходе инженерной разведки проверяется исходный и противоположный берег на наличие минно-взрывных заграждений», — сообщили в Минобороны.

Соединять многотонные секции моста между собой помогает буксирно-моторный катер БМК-460. Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн — в случае, если сцеплено три звена, грузоподъемность сооружения составляет 60 тонн. Таким образом конструкция способна обеспечить переправу любому танку.

По данным ведомства, военнослужащие «Севера» устанавливали понтонный мост в условиях опасности возможного обстрела артиллерией, минометами и FVP-дронами ВСУ.

Ранее российские военные сняли на видео погоню дрона за танком Leopard ВСУ в Курской области. Удалось ли экипажу танка покинуть горящий Leopard, неизвестно.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции. В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что десять тысяч бойцов ВСУ заблокированы в приграничном регионе. Вокруг украинских войск, по его словам, создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься.