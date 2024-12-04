Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:50, 4 декабря 2024Россия

Российские военные установили понтонный мост в Курской области

МО: бойцы ВС России установили понтонный мост в приграничье Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские военные установили понтонный мост в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

По его данным, мост установили военнослужащие инженерных войск группировки «Север». Он был необходим для того, чтобы через реку проходили военная и гражданская техника.

«Возведение понтонного моста начинается с выбора места и проведения инженерной разведки. В ходе инженерной разведки проверяется исходный и противоположный берег на наличие минно-взрывных заграждений», — сообщили в Минобороны.

Материалы по теме:
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
«Беспрецедентный шаг» Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
«Беспрецедентный шаг»Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
18 ноября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024

Соединять многотонные секции моста между собой помогает буксирно-моторный катер БМК-460. Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн — в случае, если сцеплено три звена, грузоподъемность сооружения составляет 60 тонн. Таким образом конструкция способна обеспечить переправу любому танку.

По данным ведомства, военнослужащие «Севера» устанавливали понтонный мост в условиях опасности возможного обстрела артиллерией, минометами и FVP-дронами ВСУ.

Ранее российские военные сняли на видео погоню дрона за танком Leopard ВСУ в Курской области. Удалось ли экипажу танка покинуть горящий Leopard, неизвестно.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции. В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что десять тысяч бойцов ВСУ заблокированы в приграничном регионе. Вокруг украинских войск, по его словам, создано надежное кольцо, которое продолжает сжиматься.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Совфеде потребовали разъяснить регионам переход на клинические рекомендации оказания медпомощи. Чем недовольны врачи?

      В граничащем с Подмосковьем регионе подавили два БПЛА

      Врачи задумались о присвоении инвалидности актеру «Квартета И»

      Назван помогающий снизить давление напиток

      Украина пыталась атаковать пять регионов России

      Появились подробности о найденном на СВО двойнике Жириновского

      ВСУ оставили линию обороны в ЛНР из-за угрозы окружения

      Бойцы президентской бригады ВСУ сдались в плен в ДНР

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных горнолыжных курортах

      В Белоруссии рассказали о врагах Минска и Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше