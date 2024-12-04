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10:39, 4 декабря 2024Из жизни

Съевшей кошку на глазах у свидетелей женщине вынесли приговор

Женщине из США, которая раздавила кошку и съела ее, дали год тюрьмы
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Canton Police department

В США вынесли приговор женщине из штата Огайо, которая наступила на голову кошке, а затем съела ее на глазах у свидетелей. Об этом пишет New York Post.

27-летнюю Аллексис Феррел из города Кантон, арестовали после нападения на кошку в конце августа. Согласно данным полиции, она наступила кошке на голову, а затем, убедившись, что животное не дышит, стала есть его. Все произошло на глазах у соседей, которые вызвали правоохранителей. Феррел предъявили обвинение в жестоком обращении с домашними животными. При этом женщина объявила, что является невменяемой.

В понедельник, 2 декабря, Феррел предстала перед судом. Судья Фрэнк Форчионе назвал поступок женщины отвратительным и заявил, что она опозорила «округ, страну и саму себя». Он приговорил Феррел к году тюрьмы.

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Это наказание будет добавлено к 18-месячному сроку, который женщина получила за два других преступления: в 2019-м она совершила кражу, а в 2023-м бросила своего ребенка в опасной ситуации.

Ранее преступление Феррел стало предметом спора в ходе дебатов кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Последний привел его в пример как следствие неверной миграционной политики демократов.

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