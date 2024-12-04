В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

Сенатор Джабаров назвал ситуацию в Южной Корее слабостью власти

Произошедшее в Южной Корее — это слабость нынешней власти, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал ситуацию.

«Там произошла ерунда полная. Президент, который не пользуется никакой популярностью, и видно, что он доживает свой политический век, предпринял попытку остаться у власти путем введения военного положения. По сути, он пытался совершить военный переворот в свою пользу и столкнулся с мощным противодействием парламента», — отметил Джабаров.

По словам сенатора, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не получил поддержку не только от союзников внутри страны, но и от Запада.

Потому что непонятно, чем это было продиктовано. Ссылка президента на то, что якобы это защита от лиц, которые симпатизируют Северной Корее, не выдерживает никакой критики. Я думаю, что это слабость нынешней власти Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Я думаю, что сейчас эта ситуация будет рассасываться, либо оппозиционные силы не упустят шанса сместить досрочно президента со своей должности и даже отдать его под суд, что очень часто было в истории Южной Кореи. Не раз там глава государства заканчивали жизнь в местах лишения свободы. Надо внимательно наблюдать. Северная Корея тоже внимательно отслеживает ситуацию. Но я думаю, что КНДР будет вести себя сдержано и не даст втянуть себя в какую-то провокацию», — заключил он.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в государстве военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун извинился за действия президента страны Юн Сок Ёля, объявившего о введении военного положения. Он заявил, что правящая партия «очень сожалеет» о сложившейся ситуации.

