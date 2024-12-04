В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

Произошедшее в Южной Корее — это слабость нынешней власти, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал ситуацию.
«Там произошла ерунда полная. Президент, который не пользуется никакой популярностью, и видно, что он доживает свой политический век, предпринял попытку остаться у власти путем введения военного положения. По сути, он пытался совершить военный переворот в свою пользу и столкнулся с мощным противодействием парламента», — отметил Джабаров.
По словам сенатора, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не получил поддержку не только от союзников внутри страны, но и от Запада.
Потому что непонятно, чем это было продиктовано. Ссылка президента на то, что якобы это защита от лиц, которые симпатизируют Северной Корее, не выдерживает никакой критики. Я думаю, что это слабость нынешней власти
«Я думаю, что сейчас эта ситуация будет рассасываться, либо оппозиционные силы не упустят шанса сместить досрочно президента со своей должности и даже отдать его под суд, что очень часто было в истории Южной Кореи. Не раз там глава государства заканчивали жизнь в местах лишения свободы. Надо внимательно наблюдать. Северная Корея тоже внимательно отслеживает ситуацию. Но я думаю, что КНДР будет вести себя сдержано и не даст втянуть себя в какую-то провокацию», — заключил он.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в государстве военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.
Представитель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун извинился за действия президента страны Юн Сок Ёля, объявившего о введении военного положения. Он заявил, что правящая партия «очень сожалеет» о сложившейся ситуации.