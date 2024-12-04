В России назвали тревожной ситуацию в Южной Корее. Как там развивались события после введения военного положения?

Представитель Кремля Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в Южной Корее.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране якобы ради борьбы со сторонниками КНДР в государстве. Предполагалось, что это может быть связано с попытками проведения процедуры импичмента против южнокорейского лидера.

Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос властям Литвы, Латвии и Эстонии о возможности введения санкций против руководства Республики Корея после объявления военного положения в стране.

Дипломат прокомментировала решение стран Прибалтики ввести санкции против руководства Грузии и правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По ее мнению, власти Южной Кореи не столкнутся с аналогичными санкциями за объявление в стране военного положения.

Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Юн Сок Ёль заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения.

Глава государства подчеркнул, что он оформит отмену военного положения в ходе следующего заседания правительства. Он также призвал парламент страны немедленно перестать мешать нормальной работе государства.

Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов и манипуляций с бюджетом Юн Сок Ёль президент Южной Кореи

До этого министерство обороны Южной Кореи отменило экстренный сбор военнослужащих. Военные, прибывшие в расположение своих подразделений, возвращаются по своим делам.

Южнокорейская оппозиция потребовала наказать президента

Основная оппозиционная сила Южной Кореи — Демократическая партия — потребовала наказать президента республики.

Парламентарии настаивают на этом, несмотря на то что глава государства заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения. Представитель Демпартии Пак Чхан Дэ отметил, что после сегодняшних событий президент больше не может нормально управлять государством, его нужно отстранить от власти и арестовать.

Востоковед Ирина Ланцова выразила мнение, что Юн Сок Ёлю грозит суд и тюремный срок. По словам эксперта, Республика Корея уже давно находится в состоянии политического кризиса. Она отметила, что рейтинг одобрения Юн Сок Ёля сильно просел в обществе на фоне принятия непопулярных решений. В частности, речь идет о сближении с Японией и словах политика о том, что колониальный период якобы «был не так плох» для развития страны.

На Западе отреагировали на события в Южной Корее

Военный аналитик, бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что военное положение и политический кризис в Южной Корее стали подарком для КНДР.

По его мнению, Северная Корея воспользуется ситуацией в соседнем государстве в своей пропаганде. Кроме того, союзники Сеула будут с особым вниманием следить за происходящим, добавил эксперт.

Кларк указал, что в Республике Корея «постоянно находится около 30 000 американских военнослужащих». «Поэтому у Соединенных Штатов будет много чего сказать по этому поводу», — отметил он.

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности Белого дома рассказал, что Байдена не была уведомлена заранее о решении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ввести в государстве военное положение.

Мы серьезно обеспокоены развитием событий, которое мы наблюдаем в стране представитель администрации США

Президента США Джо Байдена проинформировали о введении военного положения в Южной Корее, позднее сообщил Белый дом. По его словам, для него был организован специальный брифинг. Сейчас американский лидер находится с официальным визитом в Анголе.

