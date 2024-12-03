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20:53, 3 декабря 2024Мир

Кремль прокомментировал события в Южной Корее

Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в Южной Корее. Его слова приводит «Интерфакс».

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране якобы ради борьбы со сторонниками КНДР в государстве. Предполагалось, что это может быть связано с попытками проведения процедуры импичмента против Юн Сок Ёля.

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — высказался о ситуации официальный представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос властям Литвы, Латвии и Эстонии о возможности введения санкций против руководства Республики Корея после объявления военного положения в стране.

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