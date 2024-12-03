Востоковед предсказала судьбу президента Южной Кореи

Востоковед Ланцова допустила тюремный срок для президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Объявившему военное положение президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю грозит суд и тюремный срок, считает востоковед Ирина Ланцова. Она предсказала судьбу политика в разговоре с RT.

По словам эксперта, Республика Корея уже давно находится в состоянии политического кризиса. Она отметила, что рейтинг одобрения Юн Сок Ёля сильно просел в обществе на фоне принятия непопулярных решений. В частности, речь идет о сближении с Японией и словах политика о том, что колониальный период якобы «был не так плох» для развития страны.

Введением военного положения Юн Сок Ёль пытался предвосхитить свой импичмент, полагает Ланцова. При этом в соответствии с Конституцией подобное постановление считается незаконным без одобрения парламента.

Ранее основная оппозиционная сила Южной Кореи — Демократическая партия — потребовала наказать Юн Сок Ёля. Представитель Демпартии Пак Чхан Дэ отметил, что после сегодняшних событий президент больше не может нормально управлять государством, его нужно отстранить от власти и арестовать.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение. Политик обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.