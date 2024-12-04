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09:17, 4 декабря 2024Мир

Илон Маск высказался о событиях в Южной Корее. Он описал происходящее одним словом

Илон Маск назвал шокирующим происходящее в Южной Корее
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: ALLISON ROBBERT / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на события в Южной Корее. На своей странице в соцсети X он написал всего одну фразу.

«Да, это шокирует», — заявил миллиардер. Так он ответил пользователю, который задался вопросом о том, что сейчас происходит в Южной Корее.

Маск также прокомментировал единогласное решение парламента Южной Кореи об отмене военного положения. Вся его реакция свелась в короткое «вау».

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Южной Корее ввели военное положение из-за «сторонников КНДР»

3 декабря в Южной Корее показали телевизионное обращение президента Юн Сок Ёля к гражданам. В нем он внезапно объявил о введении режима военного положения в стране, чтобы к власти якобы не пришли «сторонники КНДР» из числа оппозиционных политиков.

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Юн Сок Ёльпрезидент Южной Кореи

После этого Юн Сок Ёль приказал армии войти в Сеул и заблокировать парламент. В стране были запрещены митинги и демонстрации, а также деятельность политических партий.

Правящая в парламенте Демократическая партия не согласилась с действиями президента и уже обвинила его в намерениях установить в стране диктатуру. Политики и чиновники связали происходящее с попыткой лидера избежать импичмента, который незадолго до этого, 2 декабря, инициировали несколько членов Национального собрания.

Также лидер Демократической партии Ли Джэ Мён призвал чиновников срочно съезжаться в Сеул на экстренное заседание. Всех жителей страны политик попросил выйти на митинг. После этого начались столкновения.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент Южной Кореи отменил военное положение после голосования

Уже через полчаса после начала протестов парламентарии смогли зайти в здание. В итоге они проголосовали за скорейшую отмену военного положения. Чиновники набрали 190 голосов «за» при необходимом 151 голосе.

После этого Юн Сок Ёль заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения. Он подметил, что оформит эту отмену в ходе нового заседания правительства. Юн Сок Ёль также призвал парламент страны немедленно перестать мешать «нормальной» работе властей.

Демократическая партия, в свою очередь, потребовала наказать президента Южной Кореи. По словам одного из членов партии Пак Чхан Дэ, после этих событий президент уже не может нормально управлять страной, так что его надо отстранить и арестовать.

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Россия и Запад сделали первые заявления по событиям в Южной Корее

В России внимательно наблюдают за событиями в Южной Корее. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, происходящее остается очень тревожным.

Военный аналитик Майкл Кларк заявил, что военное положение и политический кризис в Южной Корее стали подарком для КНДР. В то же время известно, что в Северной Корее главные СМИ проигнорировали эти события и даже не сообщили о них.

Президента США Джо Байдена проинформировали о введении военного положения в Южной Корее с опозданием, сообщал Белый дом. Тогда же, как отмечалось, для американского лидера был организован специальный брифинг.

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