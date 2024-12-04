Тренер сборной России рассказал о состоянии здоровья Большунова

Юрий Бородавко рассказал, что Александр Большунов чувствует себя нормально

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Его слова приводит Sport24.

Специалист отметил, что спортсмен чувствует себя нормально и сдает много анализов. «Сроки его восстановления и диагноз вынесут врачи после результатов всех анализов. На прохождение всех процедур и ожидание результатов, например, по крови, нужно еще несколько дней», — заявил Бородавко.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о проблемах со здоровьем у Большунова. Она рассказала, что спортсмен улетел в Москву из Хакасии, где проходит Кубок России.

Большунов является трехкратным чемпионом Игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.