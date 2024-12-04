Усманов приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования

Бизнесмен Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента FIE

Российский бизнесмен Алишер Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает РИА Новости.

В организации заявили, что Усманов сделал это для обеспечения эффективной работы федерации. Временным президентом FIE стал грек Эммануэль Кациадакис.

Выборы президента FIE прошли на конгрессе организации, который прошел 30 ноября в Ташкенте. Тогда Усманов поблагодарил организацию за доверие и поддержку, а также федерации, которые голосовали за него. Он подчеркнул, что решил баллотироваться из-за 103 национальных федераций, поддержавших его кандидатуру.

Усманов возглавлял FIE с 2008 года. В 2022-м он приостановил исполнение обязанностей президента из-за санкций ЕС. Усманов также является мастером спорта по фехтованию, в 1970-е годы выступал за сборную команду Узбекистана по сабле.