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14:33, 30 ноября 2024Спорт

Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования

Бизнесмена Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Denisov / Russian Look / Globallookpress.com

Российского бизнесмена Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы прошли на конгрессе организации, который прошел 30 ноября в Ташкенте. Усманов поблагодарил FIE за доверие и поддержку, а также федерации, которые голосовали за него. Он подчеркнул, что решил баллотироваться из-за 103 национальных федераций, поддержавших его кандидатуру.

О выдвижении кандидатуры Усманова стало известно 28 октября. Его соперником стал швед Отто Дракенберг, которого поддержала только одна — шведская — федерация.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года. В 2022-м он приостановил исполнение обязанностей президента из-за санкций ЕС. Усманов также является мастером спорта по фехтованию, в 1970-е годы выступал за сборную команду Узбекистана по сабле.

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