Российского бизнесмена Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает РИА Новости.
Выборы прошли на конгрессе организации, который прошел 30 ноября в Ташкенте. Усманов поблагодарил FIE за доверие и поддержку, а также федерации, которые голосовали за него. Он подчеркнул, что решил баллотироваться из-за 103 национальных федераций, поддержавших его кандидатуру.
О выдвижении кандидатуры Усманова стало известно 28 октября. Его соперником стал швед Отто Дракенберг, которого поддержала только одна — шведская — федерация.
Усманов возглавляет FIE с 2008 года. В 2022-м он приостановил исполнение обязанностей президента из-за санкций ЕС. Усманов также является мастером спорта по фехтованию, в 1970-е годы выступал за сборную команду Узбекистана по сабле.