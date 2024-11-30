Бизнесмена Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования

Российского бизнесмена Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы прошли на конгрессе организации, который прошел 30 ноября в Ташкенте. Усманов поблагодарил FIE за доверие и поддержку, а также федерации, которые голосовали за него. Он подчеркнул, что решил баллотироваться из-за 103 национальных федераций, поддержавших его кандидатуру.

О выдвижении кандидатуры Усманова стало известно 28 октября. Его соперником стал швед Отто Дракенберг, которого поддержала только одна — шведская — федерация.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года. В 2022-м он приостановил исполнение обязанностей президента из-за санкций ЕС. Усманов также является мастером спорта по фехтованию, в 1970-е годы выступал за сборную команду Узбекистана по сабле.