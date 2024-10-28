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23:03, 28 октября 2024Спорт

Усманов стал кандидатом на пост главы Международной федерации фехтования

Алишер Усманов стал кандидатом на пост главы Международной федерации фехтования

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский бизнесмен Алишер Усманов стал кандидатом в президенты Международной федерации фехтования (FIE), сообщается на сайте организации.

Кандидатуру Усманова поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, в частности Россия, Белоруссия, Сербия и Китай. Отмечается, что соперником россиянина стал швед Отто Дракенберг.

В начале октября Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела о клевете и оговоре в отношении обладателя нескольких телепремий Зеппельта и бывшего судьи по фехтованию Маркуса Шульца, который давал интервью по ходу репортажа ARD.

Усманов был президентом FIE с 2008 года по 2021-й. Он также является мастером спорта по фехтованию, в 1970-е годы выступал за сборную команду Узбекистана по сабле.

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      Анастасия Борисова
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