В администрации Путина оценили повышение ключевой ставки

Орешкин: доход от повышения ключевой ставки имеет лишь небольшая доля населения

У очень ограниченного числа вкладчиков сейчас находится наибольшая часть депозитов в России. На фоне этого выросший доход от повышения ключевой ставки остается лишь с небольшой долей населения. Об этом высказался замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, здесь важно понимать, что не существует таких решений, которые имеют одни последствия. «Любые действия в экономической политике всегда носят структурный характер», — подметил замглавы администрации президента. Он пояснил, что надо смотреть на изменение структуры экономики.

Мы видим, что с одной стороны, высокая ключевая ставка — это правильный способ ограничения роста спроса и роста кредита. Но есть определенные последствия — перераспределение доходов среди разных групп населения Максим Орешкин замглавы администрации президента РФ

Он сослался на данные Центрального банка (ЦБ), который и говорит о том, что большая часть депозитов находится в распоряжении «очень ограниченного количества вкладчиков» в банковской системе. Как следствие, выросший доход от депозитов остается лишь с малой частью населения, пояснил Орешкин.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов дал прогноз по денежно-кредитной политике в России. Он заявил, что на предстоящем 20 декабря заседании совета директоров Центробанк повысит ключевую ставку до 23 процентов, а дальше не снизит ее в течение всего 2025 года.

Перед этим глава ЦБ Эльвира Набиуллина не подтвердила, что ставка в декабре обязательно вырастет, но заверила, что снижения ожидать точно не стоит. Также она вновь повторила, что стабильное развитие экономики при высокой инфляции невозможно, а сам по себе рост цен не остановится.

В октябре ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного 21 процента. После этого иностранные валюты по курсу резко пошли в рост. Тем временем появился прогноз, что по итогам 2024 года инфляция в России достигнет 9,2-9,3 процента.