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19:03, 4 декабря 2024Бывший СССР

В МИД России заявили о несовместимых позициях Киева и Москвы

Замглавы МИД Рябков: позиции Киева и Москвы по конфликту на Украине несовместимы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Позиции Киева и Москвы по урегулированию конфликта на Украине несовместимы. Об этом сообщил в интервью CNN заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, при таком раскладе компромисс между Россией и Украиной невозможен. «Если вы сравните эти две позиции [России и Украины], вы увидите, что они, видимо, несовместимы», — рассказал Рябков.

Дипломат добавил, что позицию России изложил на встрече с МИД страны Владимир Путин 14 июня. Тогда он предложил отказаться Украины от вступления в НАТО и вывод украинских войск из новых регионов России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва располагает всеми военно-техническими средствами для вразумления Запада. По его словам, других аргументов там не слышат.

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