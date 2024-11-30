В МИД оценили возможности России ответить на удары Запада

Замглавы МИД Рябков: у России есть военно-технические средства для ответа Западу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва располагает всеми военно-техническими средствами для вразумления Запада, если других аргументов не слышат. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Рябков подчеркнул, что системы противовоздушной обороны (ПВО) являются эффективными: он призвал обратить внимание на происходящие события. По его словам, у России есть «масштабные средства противодействия для вразумления наших противников», если они не понимают других аргументов.

«На Западе нас слышат, но слушать не хотят. В этом ключевая проблема. У нас есть все необходимые средства для противодействия этим ударам», — заключил замглавы российского МИД.

Ранее Рябков допустил возобновление ядерных испытаний. По его словам, это может произойти в ответ на эскалационный курс США.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS вглубь территории России. Позже стало известно, что он также разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.