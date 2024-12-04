Военный эксперт рассказал о важном преимуществе ВС России в Курахово

Военный эксперт Дандыкин назвал выгодными позиции ВС РФ в Курахово

Контроль над высотками в Курахово и трассой Запорожье — Курахово дает ряд преимуществ российским военным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он, в частности, указал на выгодные оборонительные позиции и возможность перекрыть снабжение противника.

«Оборона, как правило, строится там, где есть высоты, так было во времена всех войн. С высоты противника очень сложно выбить, ведь он видит все. С искусственными высотами, такими, как многоэтажки, ситуация та же», — сказал военный эксперт.

Дандыкин объяснил, что в этой агломерации возвышенностей достаточно много, но вокруг — степи, именно по этой причине контроль над высотками в Курахово так важен. По этой же причине, как считает собеседник «Ленты.ру», противник предпримет все возможные усилия для того, чтобы выбить российских военных с выгодных позиций.

«Контратаки будут обязательно. Даже в текущем конфликте уже были случаи, когда высоты переходили из рук в руки, ведь это важное преимущество», — заметил Дандыкин.

Трасса Запорожье — Курахово, как добавил военный эксперт, является важным путем снабжения для ВСУ, потому контроль над ней так же крайне важен.

«Особенно в нынешнюю погоду очень важен этот момент: сейчас техника застревает даже на гусеницах. Теперь же ВСУ будет сложнее получить подкрепление с той стороны, оружие и боеприпасы», — добавил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что военные России взяли под контроль большинство высотных зданий в Курахово в Донецкой народной республике. Также стало известно о контроле над трассой Запорожье — Курахово, которая является одним из главных путей снабжения ВСУ.