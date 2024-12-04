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10:43, 4 декабря 2024Спорт

Вратарь сборной России оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Агкацев из «Краснодара» заявил, что не сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок счел это невозможным. «У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить — только бутсы стоят 30-35 тысяч», — заявил Агкацев.

Ранее шансы прожить на 30 тысяч рублей в месяц в России оценил бывший футболист национальной команды Юрий Жирков. По мнению экс-игрока, это невозможно.

Агкацев в нынешнем сезоне провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). В его активе также одна встреча в составе сборной России.

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