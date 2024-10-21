Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тюмень
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|15-й тур
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
Сегодня
22:00 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|10-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
09:57, 21 октября 2024Спорт

Жирков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Юрий Жирков заявил, что не сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению экс-игрока, это невозможно. «У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Все дорожает, еда тоже», — отметил Жирков.

Ранее бывший футболист раскрыл сумму ежемесячных трат. Он отметил, что его расходы превышают один миллион рублей.

15 октября вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок назвал комфортную для жизни сумму. Футболист заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Он отметил, что мог бы всегда питаться едой с базы клуба.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы». Трамп заявил, что угрожал Путину из-за Украины

      Россиян предупредили о рассылающих поддельные квитанции ЖКХ мошенниках

      В России дети дали концерт на ложках на могиле педагога

      Обнаружено необъяснимое одиночество квазаров в ранней Вселенной

      Раскрыта причина внезапной смерти девяти обезьян в зоопарке

      Россиянам пообещали аномальное тепло

      В США заявили о планах Трампа оспорить результаты выборов

      Стало известно об уничтожении десятков латиноамериканских наемников ВСУ

      Кайли Дженнер появилась на гала-вечере в винтажном платье с «голым» верхом

      Дом Дани Милохина собрались продать с многомиллионной скидкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше