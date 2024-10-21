Жирков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Юрий Жирков заявил, что не сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению экс-игрока, это невозможно. «У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Все дорожает, еда тоже», — отметил Жирков.

Ранее бывший футболист раскрыл сумму ежемесячных трат. Он отметил, что его расходы превышают один миллион рублей.

15 октября вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок назвал комфортную для жизни сумму. Футболист заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Он отметил, что мог бы всегда питаться едой с базы клуба.