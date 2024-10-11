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14:22, 11 октября 2024Спорт

Жирков раскрыл сумму ежемесячных трат

Жирков заявил, что тратит больше 1 миллиона рублей в месяц

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков раскрыл сумму ежемесячных трат. Его слова приводит «РБ Спорт».

Экс-игрок отметил, что его расходы превышают один миллион рублей. «Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Еще трачу на детей, продукты», — заявил Жирков.

Бывший футболист также рассказал о том, сколько у него машин. «Четыре. Недавно новую машину купил и разбил сразу — попал в ДТП, ее шесть месяцев делали», — отметил он.

Жирков объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Его последним клубом были «Химки». Ранее он также выступал за «Зенит», ЦСКА, английский «Челси», «Анжи» и «Динамо».

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      Алексей Гусев
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