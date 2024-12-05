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16:45, 5 декабря 2024Мир

В России объяснили признание странами НАТО необходимости скорых переговоров по Украине

Журова: «Орешник» добавил Западу и Киеву уверенности в необходимости переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Удар российской ракетой «Орешник» добавил Западу и Киеву уверенности в необходимости переговоров, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат объяснила «Ленте.ру» сообщения СМИ о признании странами НАТО актуальности темы скорых переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее дипломатические источники Bloomberg сообщили, что в НАТО признали необходимость скорых переговоров по Украине из-за «неустойчивой ситуации». По данным агентства, страны Европы начали обсуждать вопрос, чтобы продемонстрировать свою полезность на возможных переговорах вновь избранному президенту США Дональду Трампу.

«С учетом риторики политики, в том числе Трампа и многих других, я думаю, что они все понимают. Вопрос во времени и в моменте: месяц-два или больше. По крайней мере, они уже осознают необходимость переговоров, а наш "Орешник" добавил им уверенности», — отметила Журова.

Наш президент всегда говорил, что, если другая сторона хочет идти на переговоры и понимает наши условия, тогда, конечно, эти переговоры состоятся

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

5 декабря стало известно, что в ближайшее время Украина планирует объявить о готовности к переговорам с Россией. По словам источников американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Киев может пойти на заключение соглашения с Москвой при условии обеспечения «устойчивого мира», а не временного перемирия.

Президент России Владимир Путин сообщил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября. Глава государства заявил, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.

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