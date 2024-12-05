Черчесов оценил слова российского губернатора о коррупции в футболе

Черчесов: губернатор Самарской области Федорищев знает, о чем говорит

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий команду Казахстана, оценил высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе. Его комментарий приводит «Чемпионат».

Черчесов рассказал, что видел заявление чиновника, но не знает, о чем оно. «Я это слышал и видел, но не сталкивался. Не удивлен этим. Он губернатор — знает, о чем говорит. Дождемся, чем это закончится», — поделился тренер.

2 декабря сообщалось, что Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».