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11:02, 5 декабря 2024Спорт

Черчесов оценил слова российского губернатора о коррупции в футболе

Черчесов: губернатор Самарской области Федорищев знает, о чем говорит
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий команду Казахстана, оценил высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе. Его комментарий приводит «Чемпионат».

Черчесов рассказал, что видел заявление чиновника, но не знает, о чем оно. «Я это слышал и видел, но не сталкивался. Не удивлен этим. Он губернатор — знает, о чем говорит. Дождемся, чем это закончится», — поделился тренер.

2 декабря сообщалось, что Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. По мнению губернатора, в функционировании клуба могли быть нарушения, подпадающие под несколько статей УК РФ.

26 ноября Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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