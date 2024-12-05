Глава МИД Польши пригрозил закрытием оставшихся в стране консульств России

Сикорский: Польша может закрыть консульские площадки России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся на территории страны консульства России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, он принял решение о закрытии российского консульства в Познани как выражение недовольства и возмущения Варшавы в отношении якобы российской кампании поджогов в Польше и за ее пределами.

«Если эти акты терроризма и диверсий будут продолжаться, то я закрою остальные консульские площадки России в Польше», — сказал министр.

Отмечается, что на данный момент в Польше действуют генеральные консульства в Гданьске и Кракове, а также консульский отдел российского посольства в Варшаве.

Ранее МИД России заявил о закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие Варшавой российского диппредставительства в Познани. Дата закрытия назначена на 10 января 2025 года.