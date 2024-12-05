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16:02, 5 декабря 2024Мир

Глава МИД Польши пригрозил закрытием оставшихся в стране консульств России

Сикорский: Польша может закрыть консульские площадки России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетДиверсии в России
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский . Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся на территории страны консульства России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, он принял решение о закрытии российского консульства в Познани как выражение недовольства и возмущения Варшавы в отношении якобы российской кампании поджогов в Польше и за ее пределами.

«Если эти акты терроризма и диверсий будут продолжаться, то я закрою остальные консульские площадки России в Польше», — сказал министр.

Отмечается, что на данный момент в Польше действуют генеральные консульства в Гданьске и Кракове, а также консульский отдел российского посольства в Варшаве.

Ранее МИД России заявил о закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие Варшавой российского диппредставительства в Познани. Дата закрытия назначена на 10 января 2025 года.

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