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15:40, 5 декабря 2024Мир

Россия закроет генконсульство Польши в Санкт-Петербурге

Россия закроет генконсульство Польши в Санкт-Петербурге 10 января 2025 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Россия закроет генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге 10 января 2025 года в ответ на закрытие польской стороной российского диппредставительства в Познани. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте МИД России.

«5 декабря Варшаве была передана уведомляющая нота о том, что в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями российского генконсульства в Познани Россия отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование генконсульства Польши в Санкт-Петербурге», — отмечается в тексте заявления.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что, согласно принципу взаимности, три дипломатических сотрудника польского генконсульства в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата, поэтому должны покинуть Россию до 10 января 2025 года.

22 октября польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что МИД Польши отозвало согласие на работу генерального консульства России в городе Познань. По его словам, персонал диппредставительства будет признан нежелательными лицами на территории страны. Сикорский добавил, что причиной для такого решения стали якобы «попытки диверсий» со стороны Москвы.

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