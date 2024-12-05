В России высказались о встрече главы офиса Зеленского с командой Трампа

Чепа: офис Зеленского получил определенные указания от команды Трампа в США

Конфликт на Украине вступил в завершающую стадию, поэтому команда президента Украины Владимира Зеленского получила определенные указания, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о встрече главы офиса Зеленского Андрея Ермака с командой избранного президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию. Мы настаиваем на той позиции, которую озвучил [президент России] Владимир Владимирович [Путин], и наши условия будут однозначно защищать интересы и безопасность нашей страны. Я думаю, что команда Зеленского получила определенные указания», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что команда Трампа сообщила Ермаку, что не будет препятствовать тем поставкам оружия, которые обещал действующий президент США Джо Байден, но вступление в НАТО и другие желания Киева будут обговариваться позже.

«Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы», — заключил он.

4 декабря глава офиса президента Андрей Ермак прибыл в США для проведения встреч, в том числе с представителями администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. По данным WSJ, он посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с американцами и заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Вашингтона.

Уточняется, что руководитель офиса украинского лидера попытался представить Киев как «конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на его пути».